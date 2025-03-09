Suriye'de son durum | Ölü sayısı bini aştı, acil durum komitesi kuruldu

LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR NASIL BAŞLADI? Lazkiye ve çevresindeki olayların fitilini ateşleyenin Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine yönelik saldırısı olduğu iddia ediliyor. 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleşen bu saldırıda 11 güvenlik görevlisi öldürüldü. Saldırının ardından Suriye ordusu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus'a sevk etti. Esad rejimi unsurlarının yakalanması için operasyon başlattı.

YAĞMALAMA VE SALDIRILAR



Cuma gününden itibaren Nusayri azınlığın olduğu bölgelerin bazı silahlı grupların hedefi olduğu belirtiliyor.



Associated Press'e konuşan Nusayri köyleri sakinleri saldırılarda çoğunlukla erkeklerin hedef alındığını, sokakta ya da evlerinden öldürüldüklerini söyledi. Yaşananları "intikam saldırıları" olarak niteledi.



Nusayrilere ait pek çok evinse yağmalandığı ve yakıldığı belirtildi. Hayatlarından endişe eden binlerce kişinin de yakınlardaki dağlara kaçtığıbelirtiliyor.



AHMED ŞARA'DAN BİRLİK ÇAĞRISI



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Şam'da bir camide açıklama yaptı.



Şara, "Olabildiğince ulusal birliğimizi ve sivil barış korumalıyız. Allahın izniyle bu ülkede hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.



Bu ülke hayatta kalma gücüne sahip diyen Şara "şu anda yaşananlar beklenen zorluklar" dedi.



ACİL DURUM KOMİTESİ KURULDU



Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart'ta askeri ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu.



Komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceği, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtildi.