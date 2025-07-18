Suriye'de son durum: İsrail'den "48 saat" mesajı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi gruplar ve Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Sabaha kadar süren saldırılarında Hecri grubu kent merkezine çekilirken öğle saatlerinde karşı saldırılarla Hecri'ye bağlı güçler kentin kuzey ve batı yönlerinde dış kesimlere doğru 4 kilometre ilerledi.



Hecri güçleri, çatışmalar sırasında drone ve keskin nişancıları yoğun şekilde kullanıyor. Lojistik, mühimmat ve gıda ikmalinde düzensizlikler yaşayan Bedevi Araplar ve aşiret güçleri, Hecri grubuna karşı kentin batı kesimlerinde yeni saldırılar başlattı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nureddin El Baba, güvenlik güçlerinin çatışmaları bastırmak için kente yeniden konuşlandırılmaya hazırlandığı iddiasını yalanladı.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye de iddialara ilişkin sahadaki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiyi Facebook hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Şu ana kadar (Suriye) İçişleri Bakanlığı güçlerinin Süveyda'daki çatışmaları sona erdirmek üzere bölgeye girdiğine dair yayılan haberler doğru değildir" denildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: TÜM İNSANLAR KORUNMALI

Bir diğer açıklama da Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi. BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk, "Suriye geçici yönetimi, Süveyda'daki ölümler ve ihlallerle ilgili hesap verebilirlik ve adaleti sağlamalı" dedi.

Türk, "Bu kan gölü ve şiddet durmalı, uluslararası hukuk temelinde tüm insanların korunması en temel öncelik olmalı" diye ekledi.

İSRAİL'DEN "48 SAAT" AÇIKLAMASI

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Süveyda'daki Dürzilere insani yardım gönderilmesi talimatı verdi.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin bölgede yaşanan "istikrarsızlık nedeniyle" Suriye iç güvenlik güçlerinin Süveyda'ya girişine izin vereceğini belirtti.



İsrailli yetkili, Şam güçlerinin kente girişinin 48 saat süreceğini ve sınırlı olacağını ifade etti.



BİRLİKLER GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Suriye yönetimi, dün yaptığı açıklamada, Süveyda'daki askeri güçlerini çektiğini yineleyerek istikrarın sağlanması çağrısı yapmıştı.



Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Süveyda'da güvenlik güçleri ile çatışan grupların anlaşmaları ihlal ederek iç barışı tehdit ettiği belirtildi ve "mezhepleri veya unsurları ne olursa olsun, tüm Suriyelilerin korunması konusunda kararlı olunduğu" kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "istikrarı sağlama, kontrolsüz silahları kontrol altına alma ve Suriye genelinde hukukun üstünlüğünü uygulama çabalarını destekleme" çağrısı yapılarak İsrail'in, Suriye'nin içişlerine müdahalesinin durdurulması istendi.



Cumhurbaşkanlığı, "Bu müdahaleler, yalnızca daha fazla kaos ve yıkıma yol açar ve bölgesel durumu daha da karmaşık hale getirir" diye ekledi.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?



⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.



Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

İSRAİL ŞAM'I VURDU



Ateşkes kısa sürede bozuldu ve İsrail ordusu, başkent Şam'a, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı vuruldu. Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya yeni saldırılar düzenledi.

Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.