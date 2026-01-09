Suriye'de son durum. Ordu YPG/SDG'ye yeniden süre verdi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ, ARAMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Geçici ateşkesin sağlanmasıyla siviller bölgeyi terk etmeye başladı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Terör örgütünün ardında bırakmış olabileceği mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın ordu birlikleri tarafından arama tarama faaliyetleri başlatıldı.

ABD'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.

Sürdürülebilir işbirliği sayesinde bu hafta sonu daha kalıcı bir sükûnete ve daha derin bir diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini belirten Barrack, “Bu ateşkes, Suriye’nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri; güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Suriye’deki her türlü gelişmeyi yakından izliyor. Güvenlik birimleri, Türkiye’nin öncelikli hedefinin, Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunması olduğuna dikkat çekerken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın sınırdaki gelişmeleri izlediğini aktardı.

“Suriye içinden sınıra yakın alanlara yönelik olası göç hareketlerini dikkatle takip etmek ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.” bilgisini veren güvenlik birimleri, “Son günlerde Halep kentinde, özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmalar, bu çerçevede değerlendirilmektedir.” paylaşımını yaptı.

“SDG’nin, Suriye hükümeti ile karşılıklı olarak imzaladığı 10 Mart mutabakatına uymayıp, uzlaşıdan uzak davranışlarının neticesi olarak yaşanan çatışmalar, sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açmıştır. Ayrıca, çatışmalar bölgedeki istikrarsızlığın derinleşmesi riskini de oluşturmaktadır.” bilgisini paylaşan güvenlik çevreleri, şu değerlendirmeyi aktardı:

Bu gelişmeler, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve merkezi otoritesinin yeniden tesis edilmesi açısından olumlu bir adım olarak görülmektedir. Ancak sivil halkın güvenliği ve olası göç dalgalarının önlenmesi büyük önem arz etmektedir. SDG unsurlarının sivil mahalleleri ve halkı canlı kalkan gibi kullanmaya çalışması kabul edilemez bir durumdur. Türkiye, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü doğrultusunda, bu tür gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas almaktadır. Süreci başından beri tüm detayları ile takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı da yaşanan olayların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla, sürekli olarak Suriye Hükümeti ve ABD ile görüşmeler yürütmektedir. Ayrıca, uygun kanallar üzerinden SDG’ye de gerekli mesajlar iletilmektedir.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmelerden anbean haberdar edilmekte, bölgede meydana gelen her olay detaylı olarak aktarılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda planlamalar yapılmaktadır.

Suriye’deki Kürtler de Suriye Cumhuriyeti’nin birer vatandaşıdır. Bu çerçevede, Suriye’deki Kürtlerin haklarının korunması da Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almaktadır.