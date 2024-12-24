Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek

Suriye'de Esad rejiminin düşmesinin ardından yeni yönetim şekillenmeye devam ediyor.



Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Esad rejimini deviren silahlı muhalif gruplarla tüm grupları feshetme ve Savunma Bakanlığı bünyesinde birleştirme konusunda anlaştı.



Şara tarafından yapılan açıklamada, "Tüm muhalif gruplar kendilerini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşecek." ifadelerine yer verildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI YENİDEN YAPILANIYOR

Başbakan Muhammed el-Beşir, geçen hafta yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın eski muhalif gruplar ve Beşar Esad'ın ordusundan ayrılan subaylarıyla yeniden yapılandırılacağını söylemişti.



Ahmed Şara, gruplar arasında çatışmaları önlemek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.

ÖNDE GELEN MUHALİF İSİM SAVUNMA BAKANI



Suriye'nin yeni yönetimi, Esad'ı deviren muhaliflerin önde gelen isimlerinden Murhaf Ebu Kasra'yı da geçici hükümetin savunma bakanı olarak atadı.



Suriyeli muhalifler, 8 Aralık'ta Şam'ı ele geçirerek 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşı sona erdirmiş ve Esad ailesinin onlarca yıllık yönetimine son vermişti.

