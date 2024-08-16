Suriye'de üç dakika arayla iki deprem: Türkiye'den de hissedildi

Suriye'nin Hama şehrinde üç dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi. Hatay Valiliği, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, Hatay'da afet oluşturacak bir deprem beklenmediğini belirterek, "Aynı fayın devamı Hatay'da kırıldı, bizde afet oluşturacak deprem yapamaz." dedi.

Suriye'de üç dakika arayla iki deprem: Türkiye'den de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'nin Hama şehrinde üç dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13,15'te merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 'ın Yayladağı ilçesine 119,90 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.

Hama'da saat 13.18'de ise 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine 107,25 kilometre mesafede olduğu aktarıldı.

Depremlerin 7,16 ve 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi. İskenderun ilçesinde bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Depremlerde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerimize AFAD arama kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depremle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Görür, Hatay’da afet oluşturacak bir deprem beklenmediğini belirterek, “Suriye’de Hama yöresinde peş peşe depremler oluyor. Depremler Hatay’a yakın, hissediyoruz. Ama aynı fayın devamı Hatay’da kırıldı, bizde afet oluşturacak deprem yapamaz.” ifadelerini kullandı.

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