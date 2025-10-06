Suriye’de yapılan parlamento seçimlerinde sonuçlar belli oldu

Suriye'de Rakka, Haseke ve Süveyda illeri dışında kalan 11 ildeki 50 seçim bölgesinde yapılan Halk Meclisi seçimlerinde 119 milletvekili belirlendi. Seçimde sadece 6 kadın aday parlamentoya girmeye hak kazandı.

Seçim sonuçlarına göre, Halep’ten 30, Şam’dan 10, Şam Kırsalı'ndan 12, Humus’tan 12, Hama’dan 12, Lazkiye’den 10, Tartus’tan 2, Deyrizor’dan 10, İdlib’den 12, Dera’dan 6 ve Kuneytra’dan 3 milletvekili Halk Meclisi’ne girmeye hak kazandı.



Yüksek Seçim Komitesi Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Necme, seçim sonucunda 119 milletvekilinin belirlendiğini, toplamda 140 milletvekili olması gerektiğini ve Halep'in Aynularap ilçesi, Rakka, Haseke ve Süveyda illerinde siyasi çözüm sağlandıktan sonra yapılacak seçimlerle kalan 21 sandalyenin doldurulacağını ifade etti.



Seçilen milletvekilleri arasında 6 kadın ve 2 Hıristiyan vekilin bulunduğunu belirten Necme, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacak üçte birlik kontenjanın ise seçmen heyetinden bağımsız olacağını belirtti.



Necme ayrıca, Haseke, Rakka ve Süveyda’da seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin planlamaları görüşmek üzere Yüksek Seçim Komitesi’nin yarın toplanacağını duyurdu.

