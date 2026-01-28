Suriye Devlet Televizyonu'nun özel haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara ile PKK uzantısı SDG yöneticisi Mazlum Abdi, Şam'da bir araya geldi.

Dün sona eren görüşmeler sonrasında taraflar arasında tüm askeri operasyonların durdurulması için görüş birliği oluştu. Haberde, “Varılan anlayış, tüm cephe hatlarında askeri operasyonların tamamen durmasına ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir dizi şehir ve bölgede yeni güvenlik konuşlandırma mekanizmalarının kurulmasına yol açtı.” denildi.

Habere göre, kaynaklar “Dün akşam, Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı unsurların, özellikle Haseke ve Kamışlı şehirleri ile diğer bölgelerde güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla şehirler ve hayati öneme sahip bölgelere konuşlandırılması konusunda bir anlaşmaya varıldığını doğruladı.”

TÜM ASKERİ OPERASYONLAR DURACAK

Anlaşmaya göre, SDF/SDG unsurları köylerinde ve mevcut konuşlanma bölgelerinde kalacak ve çeşitli çatışma eksenlerindeki tüm askeri operasyonlar durdurulacak.

Anlaşma ayrıca, ayrıntıları daha sonra açıklanacak bir çerçeve çerçevesinde, SDF/SDG güçlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik düzenlemelerin başlatılmasını da öngörüyor. Kaynaklar, anlaşma hükümlerinin uygulanmasına önümüzdeki iki gün içinde başlanacağını belirtti.