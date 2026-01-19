Suriye'de yeni ateşkes sonrası ipler hemen gerildi, 3 asker öldü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 18 Ocak'ta imzaladığı ateşkesin ardından silahlar Rakka yakınlarında yeniden konuştu.

Reuters'ın aktadığına göre Rakka yakınlarında terör örgütü DEAŞ mensuplarının tutulduğu hapishane yakınlarında Suriye güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK/SDG unsurları arasında çatışma çıktı.

Dün imzalanan ateşkese göre DEAŞ militanlarının tutulduğu hapishanelerin Suriye hükümetinin kontrolüne geçirilmesi gerekiyordu.

Terör örgütü SDG tarafı Şam yönetiminin hapishaneyi ele geçirmesini “kaosa ve terörizme sürükler” ifadesiyle değerlendirirken, Suriye Ordusu da bu çatışmaları “ateşkesi bozma çabaları” olarak nitelendirdi. Suriye Ordusu bu çatışmalara Esad rejiminden kalan unsurların da katıldığını öne sürdü. Suriye resmi haber ajansı çatışmalarda 3 askerin de öldüğünü söyledi.

18 Ocak'ta Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ateşkesi imzalamasının ardından SDG lideri Mazlum Abdi ile bugün buluşması ve ateşkesi kesinleştirmeleri bekleniyor.