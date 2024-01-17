Suriye'de yeni harekat mesajı

Ankara, Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından, yeni sınır ötesi harekatlara hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyini işaret etti.



Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak dağlarının her karşını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harkatlarımız sürecektir. Suriye'de, Tel Rıfat'tan Aynularab'a, Haseke'den Münbiç'e kadar sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız." açıklamasında bulundu.



Önümüzdeki aylarda, harekat için düğmeye basılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanında arkasında kim olduğuna bakmadan, güvenlik birimlerini tüm terör unsurlarını yok etme taliamtı verdi. İnşallah önümüzdeki aylarda, kimin ne dediğine, bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. Yeni harekatlarla, şehitleirmizin dökülen kanlarının hesabının misliyle sormakla kalmayacak, geleceğimizi de güvence altına alacağız."



Meclis'ten teröre karşı ortak bildiri Haberi Görüntüle Cumhurbaşkanı isim vermedi ama, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya da eleştiriler yöneltti. Erdoğan, "2 ülke ile daha önce teörristlerin sınır hattında çekilmesi için mutabakatlar imzalanmıştı. Geçmişte buralarla ilgili bize verilen ve tutulmayan sözler vardır. öylese güvenliğimiz için alınacka tedbirlere kimse itiraz edemez. Türkiye'nin terörü kaynağında yok etme stratejisi en çok bölgemize teröristan kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 23 hedef imha edildi Haberi Görüntüle Erdoğan, 9 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonların sonuçları hakkında da bilgi verdi. 5 günde 114 terör hedefinin vurulduğunu söyleyen Erdoğan, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. 5 günde 114 hedef vuruldu. 78 terörist etkisiz hale getiirldi. MİT, 12 Ocak'tan bu yana, 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir." dedi.