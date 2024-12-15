Suriye'de yeni hedef PKK: Operasyon hazırlığı başladı

Suriye Geçiçi Hükümeti Savunma Bakanı Hamada, X'de yaptığı açıklamada, Suriye'nin doğusunda varlığını sürdüren terör örgütü PKK'ya operasyon sinyali verdi.

"PKK ZEHİRLİ HANÇER"

Hamada, paylaşımında, "Terörist PKK partisi, geçtiğimiz yıllarda Suriye devriminin sırtında zehirli bir hançer oldu, bugün de Suriye için bir hançer. Suriye'nin doğu illerinde, Esad'ın suç okulunda yetişen terörist PKK partisinden kurtarılması yönünde yaygın halk talepleri var." paylaşımını yaptı.

Hamada, "Bu kişilerin ayrılıkçı projelerini ortadan kaldırmadıkça özgür Suriye güvenliğe kavuşamayacak." dedi.

HTŞ lideri Golani de, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, yeni Suriye yönetiminin PKK-YPG'yi istemeyeceğini ve ülkenin bütünlüğünü sağlamaya çalışacağını söylemişti. NTV'ye açıklama yapan Fidan, Türkiye'nin YPG'nin ortadan kaldırılması için kararlı olduğunu belirtirken, "YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendi kendilerine fesh ederler ya da fesh edilirler." demişti. Fidan, örgütün kendisini fesih etmesini isterken, şu görüşleri paylaşmıştı:

" - Şimdi burada belirli paratametreler var. Biz her ne kadar imkan ve kabiliyetlerimiz olsa da Suriye'deki kardeşlerimizin kendi toprak bütünlüğü sağlamak için atacağı adımları, bu tehditi berteraf etmesi için atacağı adımları, tehdidi elimine etmesini bekleyeceğiz.



- YPG elimine edilirken, bölgenin kadim şehirlerinde yaşayan, kadim Kürtlere, orada yaşayanlara bir zarar gelmemesi lazım. Çünkü YPG'nin Araplara yaptığı Kürtlere yaptığı, her zaman için ortada.



- Sivil nüfusun yani Kürtlerin Araplara, Arapların Kürtlere, bir tayzikinin olmaması lazım. Yeni yönetimin bu konuda dikkatli olması lazım. Biz Kuzey hattı boyunca söylüyoruz, kadim çoğrafyadaki insanların otantik yerlerinde durup kazaya belaya düçar olmaları gerekir.



- Bunun için YPG elimine edilirken, bunun bir taraftan sağlanması önemli. Ben heyetin (HTŞ) bilinçli olduğunu görüyorum, bizim de telkinlerimiz bu yönde.



- Suriye'nin artık milli bir hükümet var. Bunlar gelecekler, YPG tanımazlar. Başka güç de tanımazlar."