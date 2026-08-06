Suriye'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı
06.08.2026 20:26
Son Güncelleme: 06.08.2026 22:02
Suriye'nin başkenti Şam'da bir otobüse saldırı düzenlendi.
Suriye'de bir yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda ölen ve yaralananlar var
Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırı gerçekleşti.
Suriye Devlet Televizyonu, patlamanın bir yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırı sonucu olduğunu bildirdi.
Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Açıklamada patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıkların üst seviyeye çıkarıldığı, yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.