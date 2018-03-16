Suriye'de terör örgütü YPG ve Rakka'daki Araplar arasında arabuluculuk yapan Ömer Alluş Tel Abyad'daki evinde öldürüldü.
Alluş'un ölümünün şüpheli koşullarda gerçekleştiği açıklandı. Bölgedeki kaynaklar ise Alluş'un susturucu takılmış bir silahla vurulduğunu aktardı.
Kürt kökenli olan Alluş, ABD'nin Rakka politikasının uygulanmasında kilit rol üstlenmiş, DAEŞ'in Rakka'yı boşaltması konusunda da arabuluculuk yapmıştı.
Alluş Rakka sivil meclisini kuran isimler arasındaydı. Ömer Alluş'un YPG/PKK'nin direktiflerini Rakka'daki Araplara aktardığı ifade ediliyor.
YENİ BİR PARTİ KURACAKTI
Ancak Alluş'un son dönemde terör örgütüyle görüş ayrılıklarının arttığı ve "Suriye Müstakbel" isimli bir parti kurma hazırlığında olduğu biliniyordu.
Suriye'de YPG arabulucusu Ömer Alluş'a infaz
NTV HaberDünya
Suriye'nin Rakka ilinde YPG/PKK ile Araplar arasında arabulucuk yapan Ömer Alluş Tel Abyad'daki evinde öldürüldü. Terör örgütüyle anlaşmazlık yaşayan Alluş'un suikaste uğradığı belirtiliyor.
Suriye'de terör örgütü YPG ve Rakka'daki Araplar arasında arabuluculuk yapan Ömer Alluş Tel Abyad'daki evinde öldürüldü.