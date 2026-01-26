Suriye'de YPG bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Haseke'de köye baskın

Suriye Devlet Televizyonu'na göre, terör örgütü mensupları Haseke'deki Sefa köyüne baskın düzenledi. Çok sayıda kişinin yaralanırken, 1 kişi de topçu atışı sonucu hayatını kaybetti.

Bölge halkı Suriye ordusuna müdahale çağrısı yaptı. Suriye ordusuna saldıran YPG'lilerle Halep'in Aynularab ilçesinde çatışmalar da devam ediyor.



YPG UNSURLARI VE SURİYE ORDUSU ARASINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG'li teröristler ile Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Aynularab hattındaki Şeyhler köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor.

Ayrıca Laferge çimento fabrikası çevresinde Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürüyor.



ATEŞKES 15 GÜNLÜĞÜNE UZATILDI



Şam yönetimi dün, sivillere insani yardımın ulaştırılması için 2 insani koridor açtıklarını açıklamıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak'tan itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.