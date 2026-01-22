Suriye'de YPG için yolun sonu. Ankara süreci dikkatle izliyor

Suriye'de ocak ayında yaşananlar Ankara'nın da yakın takibinde. Şam-SDG ateşkes süreci dikkatle izleniyor. Sahada sıkışan YPG yolun sonuna gelmiş durumda. Ankara'da, "Suriye'de SDG parantezinin kapandığı" yorumu yapılıyor. Süreçle ilgili son gelişmeleri NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen aktardı.

"Geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptığımız görüşmelerimiz var. Ankara'dan devletin ilgili bütün kurumları 4 Ocak'tan bu yana Suriye sahasında yaşanan son gelişmeleri çok yakından takip etti. Gün gün, saat saat değişen gelişmeler yeniden şekillenen gelişmeler yaşandı.



“PARANTEZ KAPANIYOR, SDG HİKAYESİ BİTİYOR”

Geldiğimiz nokta itibariyle bütün bu sürecin değerlendirilmesine yönelik kısa bir özet yaparsak, manşet atmamız gerekirse; Ankara'nın değerlendirmesi şu. "Parantez kapanıyor, Suriye'de SDG hikayesi bitiyor."

SDG hikayesi bitiyor, 15 yıllık bir parantez kapanıyor. Nasıl bitiyor SDG hikayesi? Bu soruların da yanıtlarını aradık ve aldığımız yanıtları aktarmamız gerekirse önceliği şu noktalara vermek lazım.

SDG'yi var eden DAEŞ tehdidiydi, gelinen noktada tehdidin yönetimi konusunda Suriye yönetiminin öne çıktığı söz konusu. Ankara'nın bu görüşünün bir geri planı var.

"SDG PARANTEZİ KAPANIYOR"

20 Ocak akşamı itibariyle ilan edilen ateşkes ve 14 maddelik yol haritası bu düşüncelerin temel dayanaklarından biri. Bunlara ilave olarak Tom Barrack'ın açıklamaları var. O açıklamalarda Washington'ın SDG parantezini kapattığını belirten işaretler, net cümleler var.

Ankara'nın biraz önce paylaştığı bu düşüncesinin dayanağını bunlar oluşturuyor hem de bu yöndeki gelişmeleri güçlendiren gelişmeler olarak öne çıkıyor.

"SDG TAMAMEN DAĞILDI, GERİYE YPG KALDI"

SDG olarak adlandırılan yapının dağıldığı da değerlendirmeler arasında. Bunun temel dayanağı, Arap aşiretlerinin ayrılmasıyla birlikte ortada SDG yapısının kalmadığı geriye kalan kısmın YPG olduğuna dikkat çekiliyor.

Bu değerlendirmenin bir geri planı da var. SDG'nin toplamda 63 bin kişi olarak değerlendirilen, öngörülen bir yapısı olduğu devletin ilgili kurumlarında yer alıyor. Elinde silah olanların sayısı 55 bin kişi. Ancak Arap aşiretlerinin ayrılmasıyla birlikte 40 bin kişilik silahlı gücün devre dışı olduğu değerlendiriliyor.

Geride kalan SDG değil YPG olarak adlandırılması gerektiği belirtilen yapının da elindeki silahlı gücü 7-8 bin kişi olduğunu aktaralım. "Silahı bırak, siyasi sürece entegre ol" çağrısı batı ülkeleri tarafından yapılıyor.

Ankara bütün bu değerlendirmeleri yapmanın yanı sıra hala bazı risklerin olduğuna dikkat çekiyor.