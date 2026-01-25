Suriye'de YPG'nin ateşkes ihlalleri sürüyor. Birçok noktada İHA saldırısı

Suriye'de ateşkese rağmen silahlar susmuyor. Terör örgütü YPG/SDG’nin açtığı ateş sonucu Suriye’nin kuzeydoğusunda, biri Haseke’de, diğeri Kamışlı kırsalında olmak üzere iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye resmi ajansı SANA'da İHA saldırılarına ilişkin habere yer verildi. Haberde, terör örgütünün Halep kırsalı, Sırrin beldesi ve çevre köyleri en az 15 kamikaze İHA ile hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıların sivillere ait araçlar ile evlerde hasara yol açtığı, can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Suriye Sivil Savunma Birimi de, Telegram üzerinden yayımladığı açıklamada da, "YPG, Halep kırsalındaki bölgelere bombardımanını yineledi. Halep'in kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Cerablus kırsalındaki El-Havi köyünde bir ev, örgütün kontrolünde bulunan Ayn el-Arab bölgesinden fırlatılan bir füzeyle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan bölgede incelemelerde bulunduğu ve can kaybı ya da yaralanmanın kaydedilmediği aktarıldı.

24 Ocak'ta Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile varılan ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, bu ateşkesin uzatılmasında DAEŞ tutuklarının ABD tarafından Irak'a sevk operasyonuna destek amacı olduğu belirtildi.

25 Ocak'ta da Suriye haber ajansı SANA, PKK/SDG kontrolündeki Ayn El Arap'dan ve Haseke'den başlayan ve Şam yönetimindeki topraklara doğru iki insani koridor açıldığını duyurmuştu.