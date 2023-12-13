Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı

İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenledi.

Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı

’nin Irak ve ’deki askeri üsleri hedef alınmaya devam ediyor. İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli düzenlediği duyuruldu.

Açıklamada, füzelerin üslere isabet ettiği belirtilerek, saldırıların İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılara karşılık olarak düzenlendiği vurgulandı.

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