Suriye’deki ABD üslerine füzeli saldırı

ABD’nin Irak ve Suriye’deki askeri üsleri hedef alınmaya devam ediyor. İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki Conoco petrol sahası ve El-Ömer petrol sahasında bulunan ABD üslerine füzeli saldırı düzenlediği duyuruldu.

Açıklamada, füzelerin üslere isabet ettiği belirtilerek, saldırıların İsrail’in Gazze Şeridi’ne devam eden saldırılara karşılık olarak düzenlendiği vurgulandı.