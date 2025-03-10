Suriye'deki çatışmalarda ölü sayısı bini aştı: ABD ve Rusya'dan BMGK çağrısı

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasını yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen sivillerin oluşturduğu kaydedildi.



Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.



İnsan Hakları Gözlem Evi direktörü Rami Abdulrahman daha önceki açıklamasında hayatını kaybeden sivillerinin büyük çoğunluğunu Nusayrilerin oluşturduğunu söylemişti.



LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR NASIL BAŞLADI?



Lazkiye ve çevresindeki olayların fitilini ateşleyenin Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine yönelik saldırısı olduğu iddia ediliyor.



6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleşen bu saldırıda 11 güvenlik görevlisi öldürüldü.



Saldırının ardından Suriye ordusu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus'a sevk etti



Esad rejimi unsurlarının yakalanması için operasyon başlattı. Cuma gününden itibaren Nusayri azınlığın olduğu bölgelerin Suriye hükümeti yanlısı Sünni silahlı güçlerin hedefi olduğu belirtiliyor.



Nusayri köyleri sakinleri saldırılarda çoğunlukla erkeklerin hedef alındığını, sokakta ya da evlerinde öldürüldüklerini söyledi. Yaşananları "intikam saldırıları" olarak niteledi. Nusayrilere ait pek çok evinse yağmalandığı ve yakıldığı belirtildi.



Hayatlarından endişe eden binlerce kişinin de yakınlardaki dağlara kaçtığı gelen bilgiler arasında.



CUMHURBAŞKANI ŞARA: SURİYE'Yİ İÇ SAVAŞA ÇEKME GİRİŞİMİ



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Suriye'yi iç savaşa çekme girişimleriyle karşı karşıyayız" dedi. Eski rejimin kalıntılarının teslim olmaktan başka seçeneği olmadığını belirtirken, "Dışarıdan ya da yerel hiçbir gücün Suriye'yi kaosa ya da iç savaşı sürüklemesine izin vermeyeceğiz" dedi.



Ahmed Şara sivillere zarar veren herkesin hesap vereceğini söyledi.



ACİL DURUM KOMİTESİ KURULDU



Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart'ta askeri ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu.



Komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceği, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtildi.



ABD VE RUSYA, BMGK'YI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI



ABD ve Rusya, Suriye'de şidetin tırmanması üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni pazartesi toplantıya çağırdı.

