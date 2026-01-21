Suriye'deki DAEŞ'li mahkumlar Irak'a nakledilecek

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'deki DAEŞ mahkumlarının Irak'a sevk edilmesi için operasyon başlatıldığını duyurdu.



Nakil operasyonu kapsamında toplam 7 bin mahkumun Irak'a gönderilmesi bekleniyor.

Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın ilk etapta 150 DAEŞ mensubunu Haseke'den Irak'a naklettiği açıklandı.

Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonları sürerken terör örgütü YPG/SDG denetimindeki cezaevlerinden çok sayıda DAEŞ'li terörist kaçmıştı. Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG'nin mahkumların kaçmasından sorumlu olduğunu açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de cezaevlerinden kaçan DAEŞ mahkumları için, "Avrupalı teröristler hapishaneden kaçmışlardı. Suriye hükümeti ve Suriye'nin yeni lideri ile çalıştık, onlar (Suriye hükümeti) tüm mahkumları yakaladılar ve onları tekrar hapse attılar. Bunlar hepsi Avrupalı olan dünyanın en kötü teröristleriydi" ifadelerini kullanmıştı.