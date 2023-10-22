Suriye'deki havalimanlarına saldırı

Açıklama Suriye devlet medyasından geldi. Buna göre İsrail'in saldırıları sonucu Şam ve Halep Havalimanları'nın pistlerinin zarar gördüğü ve 2 havalimanının da kullanılamaz hale geldiği duyuruldu.



Suriye Ulaştırma Bakanlığı bu havalimanlarından yapılacak uçuşların Lazkiye Uluslararası Havalimanı'na kaydırıldığını duyurdu.



Halep Havalimanına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.



Şam ve Halep havalimanları 12 ve 14 Ekim'de yine saldırıların hedefi olmuş ve bu saldırıların da arkasında İsrail'İn olduğu iddia edilmişti.



İsrail, sık sık Suriye'de İran ve Lübnan Hizbullahı'nın da bulunduğu askeri hedeflere hava saldırıları düzenliyor.

İran’ın bu gruplara askeri sevkiyat yapmak için Suriye’deki havalimanlarını kullandığı belirtiliyor.