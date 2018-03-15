Suriye'deki iç savaşın kaybedenleri: Çocuklar

İlişkili Haberler Suriye 7 yılda iç savaşla nasıl çöktü?

Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşın en acı yüzünü çocuklar gösteriyor. Bombardıman, çatışmalar ve yokluk Suriyeli çocukların mücadele etmek zorunda kaldıkları gerçeklerden sadece birkaçı.



Savaş ne yazık ki en çok onları etkiliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Mart 2011'den beri tam 19 bin 800 çocuk yaşamını yitirdi. Çok daha fazlası yaralandı ya da sakat kaldı.

Birleşmiş Milletler'e göre bu yılın ilk iki ayında da Suriye'de binden fazla çocuk öldü ya da yaralandı. Üstelik bunlar kayıt altına alınabilinenler. Sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.



Suriye'deki toplam 10 milyon çocuğun 8,6 milyonu yoksulluk ve mahrumiyet içinde yaşıyor. Bu çocuklar acil yardıma ihtiyaç duyuyor.



İç savaş, çocukları yerlerinden yurtlarından da etti. Yaklaşık 6 milyon çocuk çatışma ve bombardıman nedeniyle evini terketti. Bu çocukların bir kısmı ülkesinden de ayrılmak zorunda kaldı.

Suriyeli çocukların bir bölümü evini hatta ülkesini hiç göremedi. Binlerce çocuk, ülkesi dışında Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki kamplarda dünyaya gözlerini açtı.



Suriye'de çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların büyük bölümü, okulları enkaza döndüğü için eğitim alamıyor. Ülkeyi terketmek zorunda kalanların büyük bölümü de bu olanaktan yoksun.



Okula gidemeyen Suriyeli çocukların sayısı 2,5 milyonu buluyor. Ülke dışındaki çocukların bazıları, ailelelerine destek olmak için düşük ücretli ağır işlerde çalışıyor.



Suriyeli çocuklar, hayatın en acı yüzüyle de erken yaşta tanışmak zorunda kalıyor. Birçoğu anne-babasını, kardeşini kısacası sevdiklerini kaybetti. Hatta bazıları bu ölümlere bizzat tanık oldu.

Ailesini Suriye'deki savaşta kaybeden binlerce çocuk, Avrupa'ya gitmek için tek başına yola çıkmak zorunda kaldı. Suriye'de savaşan grupların tamamına yakını çocukları "asker" olarak kullanıyor.



Çocuklar oyun oynayarak, okula giderek değil, silah ve bomba sesleriyle büyüyor. Yardım kuruluşları "Suriye'de çocuklar yok, küçük yetişkinler var" diyor.

HALEP'TE ÇOCUK OLMAK