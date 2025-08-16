Suriye'deki orman yangınlarının yüzde 80'i kontrol altında

Lazkiye Sivil Savunma Müdürlüğü Başkanı Abdul Kafi Kiyal, devlet ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, ekiplerin Şecer el-Maabar ve Çalma kavşağı dahil birçok noktada soğutma ve izleme çalışmalarına yoğunlaştığını söyledi.



Kiyal, El-Maşrafe köyündeki Vadi el-Nabain bölgesinde sarp arazinin, yangın ceplerine ulaşmayı zorlaştırdığını ve yangının tamamen söndürülmesini engellediğini belirtti. Alevler tamamen söndürülene kadar 24 saat esasına göre izleme yapılacağını kaydetti.

SURİYE'DE ALE VLERLE MÜCADELE



Bu yaz yüksek sıcaklıklar, kuraklık, yoğun orman örtüsü ve şiddetli rüzgar nedeniyle Lazkiye ve diğer Suriye vilayetlerinde sık sık yangın çıktığı biliniyor.

Temmuz ayında Lazkiye’nin dağlık ormanlarında 12 gün boyunca süren yangınlar, 16 bin hektardan fazla orman ve tarım arazisini kül etmiş, 45 köy zarar görmüş ve yaklaşık bin 200 aileyi yerinden etmişti.

