Suriye’deki seçimler Süveyda, Haseke ve Rakka’da ertelendi

Suriye, Beşar Esad’ın geçtiğimiz yıl aralık ayında devrilmesinin ardından yapılacak ilk parlamento seçimlerine hazırlanıyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Suriye'nin tüm vilayetlerinde seçim düzenlenmesi gerektiğine yönelik vurgusuna rağmen eylül ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin yeni bir karar alındı. Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi’nden yapılan açıklamada, parlamento seçimlerinin Süveyda, Haseke ve Rakka vilayetlerinde "güvenli bir ortam sağlanana kadar" erteleneceği bildirildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’ya konuşan Yüksek Komitesi Sözcüsü Nawar Najmeh, seçimlerin ertelendiği üç vilayete ayrılan sandalyelerin seçimler yapılana kadar boş kalacağını söyledi. Najmeh, "Seçimler, yalnızca tamamen hükümet kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilebilecek egemen bir konudur" ifadelerini kullandı.



SANDALYE SAYISI 210'A ÇIKARILACAK

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Halk Meclisi’ndeki sandalye sayısının 150'den 210'a çıkarılacağını belirtmiş ve seçimlerin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını aktarmıştı.