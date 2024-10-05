Suriye'deki SİHA saldırısında bir kişi öldü

Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.



Bir aracı hedef alan SİHA'nın kime ait olduğu bilinmiyor.



Suriye hükümetine yakın sosyal medya hesapları, aidiyeti bilinmeyen bir SİHA'nın, yerel saatle 14.55'te Humus-Hama yolunda bir araca hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.



Saldırıda, bir kişinin öldüğü ve üç kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.



Devlet haber ajansı SANA'ya göre hava savunma sistemleri, Humus’ın batı kırsalında "düşman hedeflere" karşılık vermeye çalıştı.



Hava araçları dün gece yarısından sonra Humus’un doğu kırsalında İran destekli grupların kullandığı Tedmur ile T4 Askeri Havalimanlarına hava saldırıları düzenlemişti.



İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.