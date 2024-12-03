Suriye'deki yeni savaş yöntemi: Sivillere çikolata, etkin sosyal medya

Suriye'deki muhalif kalkışmanın önemli aktörlerinden olan HTŞ, son saldırıda ciddi propaganda yapıyor. HTŞ 2011 yılında El Kaide'ye doğrudan bağlı olarak Nusra Cephesi adı altında kuruldu. Daha sonra aralarında anlaşmazlık çıktı, bağlılığı reddetti ve kendi yapısını oluşturdu.

Bölgedeki örgütler genelde kafa kesme, farklı dinlerde olanlara baskı, sorgusuz infaz gibi görüntülerle özdeşleşmişti. Geçmişte bu tür eylemleri olan örgütün, son saldırısında yeni bir taktik izlediği anlaşılıyor. Bu durum siyasi analistlerin de dikkatini çekti. BBC Editörü James Bowen, son olayları irdelediği yazısında, örgütün bu yöntemini analiz etti. Bowen'in saptaması şöyle:

KATI SÖYLEMİ BIRAKTI

"HTŞ'nin kökleri El Kaide'dedir, ancak 2016'da grupla yollarını ayırmış ve zaman zaman grubun sadık yandaşlarıyla savaşmıştır. Ancak HTŞ hala BM Güvenlik Konseyi ve ABD, Avrupa Birliği, Türkiye ve İngiltere gibi ülkeler tarafından terörist grup olarak tanımlanmaktadır. (Suriye rejimi tüm muhaliflerine terörist diyor.) HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani, Irak ve Suriye'de cihatçı bir lider olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak son yıllarda, grubunun çekiciliğini genişletmek için katı cihatçı ideolojiden uzaklaştı. Resmi duyuruları cihatçı dil ve İslamcı referanslardan kaçınıyor."

AMAÇ HALKI KAZANMAK

Bowen, örgütün, Suriyelilerin radikal dini söylemlerden hoşlanmadığının da farkında olduğunu belirtirken, şu tespiti aktardı:

"BBC Monitoring'deki cihatçı medya uzmanı Mina el-Lami'ye göre tarafsız dil, yaşananları HTŞ'nin cihatçı geçmişinden uzaklaştırmak ve saldırıyı rejime karşı ortak bir isyancı teşebbüsü olarak sunmak için tasarlandı. 2011'den sonraki savaşın ilk yılı veya daha sonrasında demokrasi yanlısı gösteriler bastırıldıktan sonra cihatçı gruplar isyana hakim olmaya başlayınca, birçok Suriyeli ya tarafsız kaldı ya da İslam Devleti'nin katil cihatçı ideolojisinden korktukları için isteksizce rejimin tarafını tuttu."

SİVİLLERE ÇİKOLATA VE KESİNTİSİZ PROPAGANDA

HTŞ, operasyon sırasında birçok dilden video çekiyor ve sosyal medyada yayınlıyor. Gazeteci olarak görevlendirdiği elemanları, düzenli video paylaşıyor. Bu videolar arasında Suriye askerlerinin normal esir gibi tutuklandığı, sorgulandığı görüntüler de var. Geçmişte kafa kesme ve sorgusuz infaz gibi görüntülerin yerini, ılımlı davranan militan görüntüleri almış durumda. Operasyonlarının neredeyse her aşamasını çekip yayınlayan örgüt elemanları, sivillere saygılı olduklarını vurguluyorlar.



