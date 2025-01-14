Suriye'den ilk heyet geliyor: Dışişleri ve Savunma bakanları ile İstihbarat şefi yarın Ankara'da olacak

Suriye'deki yeni yönetimden ilk heyet yarın Türkiye'ye geliyor.

Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ahmed Şara liderliğindeki Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani getirilmişti.

Savunma Bakanlığı görevi ise Tümgeneral Murhef Ebu Kasra'ya verilmişti.

Enes Hattab ise yeni yönetimin İstihbarat başkanı olmuştu.

Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalif gruplar 8 Aralık'ta başkent Şam'ı ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirmişti.