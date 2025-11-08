Suriye'den IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
08.11.2025 23:54
AA
Suriye yönetimi, IŞİD'e yönelik ülke genelinde operasyon düzenlediklerini açıkladı.
Suriye, ülke genelinde IŞİD hücrelerini hedef alan önleyici operasyonlar düzenlediğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, operasyonların cumartesi günü gerçekleştirildiğini açıkladı.
Devlet televizyonu El-İhbariyye’ye konuşan sözcü, 61 baskında 71 kişinin gözaltına alındığını, çok sayıda patlayıcı ve silahın ele geçirildiğini bildirdi.
Bu operasyonlar, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Washington’a yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleştirildi. Şara, burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek IŞİD karşıtı ABD öncülüğündeki koalisyona katılacak.