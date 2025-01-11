Suriyeli göçmen, su alan botun altında kalarak hayatını kaybetti

Bu yıl içinde Fransa'dan İngiltere'ye gitmeye çalışan bir göçmenin denizde öldüğü bildirilen ilk olay yaşandı.



Pas-de-Calais Valiliği AFP'ye yaptığı açıklamada, “Dün gece 30 göçmen Fransa'nın kuzey kıyısındaki Sangatte sahilinde suya girmeye çalıştı” dedi.



Valilik, “birkaç dakika sonra” grubun su sızdıran bottan karaya çıktığını bildirdi. Teknenin zemininde yirmili yaşlarında Suriyeli bir erkeğin bulunduğunu belirten valilik, bu kişinin kalbinin durduğunu da sözlerine ekledi.



Yetkililer, adamın “muhtemelen” ezilerek öldüğünü söyledi.



Valilik, “Bu, 2025 yılında denizde gerçekleşen ilk ölüm oldu” dedi.



Valiliğe göre, geçen yıl 77 kişi dayanıksız şişme botlarla Britanya'ya ulaşmaya çalışırken öldü ve bu, Britanya'nın sınır kontrolünden kaçmak için her zamankinden daha fazla risk alan göçmenler için en ölümcül yıl oldu.



Göçmenlere yardım sağlayan dernekler geçen yıl 89 ölüm vakası kaydetti. Bu sayıya denizde ve kuzey Fransa kıyılarında ölen göçmenler de dahildir.



Valiliğe göre, Boulogne-sur-Mer savcılığı tarafından açılan bir soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.

