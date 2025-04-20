Suriyeli mülteciden Birleşik Krallık’a "aile birleşimi" tepkisi

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört kurucu ülkeden oluşan Birleşik Krallık’ın İçişleri Bakanlığı, daha önce hiç görmediği torunlarını görmek ve son günlerini yanlarında geçirmek için ülkeye girmek isteyen kanser hastası Suriyeli bir kadına izin vermemekle suçlanıyor.



The Guardian gazetesinin haberine göre, eşi Mostafa Amonajid ile birlikte 2015 yılında Suriye’den kaçan Ola Al Hamwi, İçişleri Bakanlığı’nın annesinin ülkeye girmesini engellemeye çalışarak “kalbini kırdığını” anlattı. Habere göre, çift, Suriye’den kaçmadan önce bir bebeklerini bombalı saldırıda kaybetmiş, Al Hamwi’nin annesi Soaad Al Shawa’yı kaçarken yanlarına alamamıştı. Çifte daha sonra Birleşik Krallık’ta mülteci statüsü verilmişti. Çift, ardından mülteci aile birleşimi kapsamında başvuru yaparak kanser hastası olan ve “birkaç hafta ömrü kalan” 57 yaşındaki annelerini ülkeye getirmek istedi. Fakat başvuruları reddedildi.



BAKANLIK, MAHKEME KARARINI ÜST MAHKEMEYE TAŞIYOR



Çift, halihazırda İskoçya’nın Glasgow kentine yaşıyor ve 7, 5 ve 1 yaşında üç çocukları bulunuyor. Al Shawa ise daha önce hiç yakından göremediği torunları ile video konferans ile görüşebiliyor. Kasım ayında karaciğer kanseri teşhisi konulan kadının, Suriye’deki doktorlarına göre, kasım ayı itibarıyla 6 ay ömrü kalmıştı.



Annelerine kanser teşhisi konulmasının ardından tekrar aile birleşimi için başvuru yapan çiftin bu başvurusu da İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi. Aile bunun üzerine birinci derece göç mahkemesine başvurdu. Hakim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin aile hayatı hakkını düzenleyen 8’inci maddesine atıfla nisan ayında itirazı kabul etti.



Aile bunun üzerine Al Shawa’nın seyahati için hazırlık yapmaya başladı. Fakat bakanlık 10 Nisan’da hakimin kararını bir üst mahkemeye taşımak için izin talebinde bulundu. Bu tür üst mahkemeye itiraz taleplerinin incelenip karara bağlanması ortalama 8 ay sürüyor.



BAKANLIK SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA



Al Hamwi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Çok zamanımız kalmadı. Eğer (annemi) buraya getirebilirsek ona her şeyi sağlayacağız. İçişleri Bakanlığı annemin buraya gelebileceğini söyleyen hakimin kararını temyize götürmek için izin istediğinde bunun kalbimi nasıl kırdığını düşünmedi… İçişleri Bakanlığı’na mesajım şu: ‘Lütfen annemin ölmeden bizi görmesine izin verin’” dedi. Al Hamwi, bakanlığın itiraz izni talebini annesine henüz söylemediklerini de anlattı.



İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise “hukuki süreç devam ederken yorumda bulunmanın uygun olmayacağını” söyledi.

