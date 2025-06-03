Suriyeli sanığa Almanya’da müebbet hapis: İnsanlığa karşı suçlardan mahkum oldu

Almanya’daki Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesi, Suriyeli bir sanığı insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkum etti. 33 yaşındaki adam hakkında ömür boyu hapis cezası kararı verildi.

Dava hakkında paylaşılan bilgilere göre, ismi verilmeyen sanık, Suriye’deki iç savaş sırasında “Hizbullah destekli milislerin önde gelen mensuplarından” biriydi ve atılı suçları bu dönemde işlemişti. Söz konusu milis grubun, Suriye’nin güneyindeki Busra el-Şam kasabasında Sünni Müslüman sivillere karşı saldırılar düzenlediği ifade edildi.



Davaya ilişkin verilen bilgilere göre, söz konusu silahlı grup, üç kişiyi Kalaşnikof tipi uzun namlulu silahlarla darp ederek Beşar Esad rejiminin istihbarat makamlarına teslim etmişti. Bu üç kişi ardından işkenceye uğramış ve kötü koşullarda alıkonulmuştu.



2022’DEKİ KARAR BİR İLK OLMUŞTU



Mahkeme kararına göre, silahlı grup, 2014 yılında da 40 yaşındaki bir adam ile ailesini zorla evlerinden çıkarmıştı. İşkence edilen adam daha sonra yaraları sebebiyle yürüyemez halde sokakta bulunmuştu.



Almanya’daki iddia makamı, Suriyeli sanığı yargılamak için, dünyanın herhangi bir yerinde insanlığa karşı suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin yargılanmasına izin veren evrensel hukuk kurallarına başvurdu. Bu yasal çerçeve uyarınca Almanya’da çok sayıda kişi son yıllarda Suriye’deki savaş sırasında savaş suçları işledikleri şüphesiyle gözaltına alınmıştı.



Almanya’da bir mahkeme, 2022 yılında da Esad döneminde istihbarat görevlisi olarak hizmet veren Anwar Raslan isimli sanığı cinayet, tecavüz ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etmişti. Bu, Suriye iç savaşı sırasında işlenen devlet destekli işkence suçlarıyla bağlantılı olarak verilen ilk mahkumiyet kararı olmuştu.



DAVA 42 GÜN SÜRDÜ, 30 TANIK DİNLENDİ



Hakkında bugün müebbet hapis cezası kararı verilen sanığın davası ekim ayından bu yana devam ediyordu. Dava kapsamında görülen duruşmalar 42 gün sürdü ve 30 görgü tanığının ifadelerine başvuruldu.

Mahkeme, dava kapsamında ayrıca uzman görgü tanıklarına danıştı, görsel kanıtları değerlendirmeye aldı. Bu kanıtlardan bazıları 8 Aralık 2024’te Esad rejiminin yıkılmasının ardından elde edilebilmişti. Sonradan ulaşılabilen söz konusu kanıtların arasında gözaltı merkezlerinin ve yağmalanan evlerin görselleri de bulunuyordu.

Mahkeme, bugün verilen karara istinaf yolunun açık olduğu bilgisini verdi.

