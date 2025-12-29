Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında patlama
29.12.2025 11:48
Reuters
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de patlama sesleri duyuldu.
Reuters'ın Suriye'nin devlet kanalı Ekhbaria TV'ye dayandırdığı habere göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de patlama sesleri duyuldu.
ÜÇ GÜN ÖNCE CAMİDE PATLAMA OLMUŞTU
Geçtiğimiz cuma günü, Humus kentinde bulunan bir camide meydana gelen patlamada sekiz kişi hayatını kaybetmişti.
Reuters'a konuşan bölge yetkilileri, patlamanın bir intihar saldırısı ya da caminin içine yerleştirilen patlayıcılar yoluyla gerçekleştirilmiş olabileceğini aktarmıştı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı ülkeyi istikrarsızlaştırmak için yapılan “çaresiz bir girişim” olarak nitelendirmişti.