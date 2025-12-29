Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında patlama

Reuters'ın Suriye'nin devlet kanalı Ekhbaria TV'ye dayandırdığı habere göre, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Mezze'de patlama sesleri duyuldu.

ÜÇ GÜN ÖNCE CAMİDE PATLAMA OLMUŞTU

Geçtiğimiz cuma günü, Humus kentinde bulunan bir camide meydana gelen patlamada sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

Reuters'a konuşan ⁠bölge ⁠yetkilileri, patlamanın bir intihar saldırısı ya da caminin içine yerleştirilen patlayıcılar yoluyla gerçekleştirilmiş ⁠olabileceğini ⁠aktarmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı ülkeyi istikrarsızlaştırmak için yapılan “çaresiz bir girişim” olarak nitelendirmişti.