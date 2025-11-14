Suriye'nin başkenti Şam'da art arda patlamalar
14.11.2025 22:33
Son Güncelleme: 14.11.2025 23:08
NTV
NTV - Haber Merkezi
Şam'ın Mezze bölgesinde peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi.
Suriye medyasındaki haberlere göre Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama meydana geldi.
Bir apartmanın füze saldırısıyla hedef alındığı öne sürülürken, patlamada bir kişi yaralandı. Bölge televizyonu hayatını kaybedenlerin de olabileceğini belirtiyor.
Binadaki patlamanın ardından yangın da çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Konunun yetkililer tarafından araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.