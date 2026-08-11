Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, kardeşi ve kuzeni hakkında idam kararı

Suriye 'nin başkenti Şam'daki bir ceza mahkemesi, salı günü düzenlenen bir duruşmada devrik lider Beşşar Esad 'ı, kardeşi Mahir Esad'ı ve kuzeni Necib Atıf'ı idama mahkum etti.

Mahkeme Esad'ı, kasten öldürme, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan mahkum ederek gıyabında ölüm cezasına çarptırdı.

Şam'daki Dördüncü Ceza Mahkemesi Hakimi Al-Aryan, tanık ifadelerinin Esad'ın suçlardaki rolünü "en yüksek karar verici" olarak ortaya koyduğunu ve suçların işlenmesini kolaylaştırmak için devlet kurumlarını kullandığını belirtti.

2011'de başlayan iç savaş süresince koltuğunu korumaya çalışan Beşşar Esad, 2024 yılının Aralık ayında HTŞ öncülüğündeki rejim karşıtı güçlerin Suriye'nin başkenti Şam'a karşı hareketlenmesiyle kontrolü kaybetmiş, ardından Rus istihbaratının da desteğiyle Moskova'ya kaçmıştı. Esad, o zamandan beri Moskova'da yaşıyor ve gıyaben yargılanıyor.

Esad'ın ardından Ahmed Şara Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı olmuş ve ülke içinde kalan Esad yanlısı devrik rejim unsurlarına karşı operasyonlar yapılmıştı.