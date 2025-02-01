Suriye'nin devrik lideri Esad'ın kuzeni yakalandı

Suriye Haber Ajansına göre Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Atıf Necib, Lazkiye'de yakalandı.



Yapılan açıklamada Necib'in Suriye halkına karşı işlediği suçlar gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.



Devrik lider Esad'ın kuzeni olan Atıf Necib, çöken rejimin Dera'daki Siyasi Güvenlik Müdürlüğünün eski başkanıydı.



Atıf Necib, 2011'deki barışçıl gösterilerin bastırılmasında rol almıştı. Necib insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD yaptırımlarının da hedefindeydi.

