Suriye'nin El Bab ilçesindeki saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti.



Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki El Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.



Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti 27 kişi ise yaralandı. Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti.



Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor.



Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, El Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.



MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan YPG/PKK terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor" denildi.