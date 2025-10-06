Halep'te şiddetli çatışma: SDG unsurları, Suriye güvenlik güçlerine saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG uzantısı SDG unsurları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.

Suudi Arabistan kanalı El Arabiya'nın haberine göre Suriye güvenlik güçleri, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine girişleri kapattı.

SURİYE ORDU, KUZEY VE KUZEYDOĞU CEPHE HATLARINDA YENİDEN KONUŞLANDI

Suriye Savunma Bakanlığı, devlet ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, kuzey ve kuzeydoğudaki bazı cephe hatları boyunca ordunun yeniden konuşlandığını belirtti.



Bakanlık, 10 Mart Anlaşması'na bağlı olduklarını ve askeri operasyon niyeti bulunmadığını vurguladı.

SDG, Halep kent merkezinin doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş ve bölgede çatışmalar patlak vermişti.



HALEP'TE ŞEYH MAHSUD VE EŞREFİYYE MAHALLERİ NEDEN KRİTİK?

Devrik Baas rejimi, 2012'de kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bırakırken örgüt, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerini "terör" üssü olarak kullandı.



Öldürme, kaçırma, zorla silah altına alma gibi suçlar işleyen teröristler, esnaftan da vergi adı altında haraç topluyordu. Örgütün Halep'te çocukları okul çıkışı kaçırarak zorla silahlı kadrosuna katması birçok rapora yansıdı.



Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksud Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.



Baas rejiminin yıkılmasının ardından da Halep'teki işgalini sürdüren teröristler, bu mahallere keskin nişancılar yerleştirdi.



Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi.

