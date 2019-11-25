Suriye'nin ilçesi Azez'de terör saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de YPG/PKK'lı teröristlerce araca yerleştirildiği değerlendirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.



Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.



Patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.



Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.



Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.

