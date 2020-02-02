Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesine hava saldırısı: 1 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan El Bab ilçe merkezindeki eski sebze hali ve Şeyh Duşi Camisi Rus savaş uçağı tarafından vuruldu, saldırıda 1 sivil yaralandı.

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Suriye'de muhaliflere ait gözlemevinin paylaştığı bilgilere göre, ülkenin batısındaki Hımeymim hava üssünden kalkan bir Rus savaş uçağı, gece 01.30 sularında El Bab ilçe merkezinde 3 noktayı hedef aldı.

Bombalar, eski sebze hali, Şeyh Duşi Camisi ve daha önce Türkiye tarafından restore edilmiş Ulu Cami’nin iki altındaki sokağa isabet etti. Saldırıda 1 sivil yaralandı.

Dün gündüz saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Beşşar Esad rejimi güçleri arasında El Bab cephe hattında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

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