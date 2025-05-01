Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin temel önceliği

Suriye'deki gelişmeler hem ülkenin yeniden yapılanması hem de Türkiye'nin güvenliğine etkisi bakımından Ankara'nın yakın takibinde. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Kamışlı'daki konferansta verilen mesajlara "Suriye'nin toprak bütünlüğü temel önceliğimizdir" diyerek tepki gösterdi.

“SDG-ŞAM ANLAŞMASI UYGULANMALI"



Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye’de terör unsurları ve ayrılıkçı hareketlerle mücadelenin Suriye yönetiminin asli sorumluluğu olduğunu belirtti. Bakanlık kaynakları, SDG ile Şam arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiğini hatırlattı:



“Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan, egemenliğini zedeleyecek olan, Suriye’de merkezi otorite dışında silah taşıma imkanı verecek ve terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmemektedir. Suriye’de PKK ve uzantıları kendilerini lağvetmezse, terör örgütünün sistem dışına çıkarılmasının başka yollarla sağlanması için gerekli irade ve imkan bulunmaktadır.”



"KAMIŞLI'DAKİ KONFERANSA TEPKİ"



Bakanlık kaynakları, “Kürt Birlik ve Tutumu” Konferansı'nı ve o konferansta verilen federasyon ve özerklik mesajlarını da değerlendirdi.



Kaynaklar, “Suriye yönetimi, bu konferansta verilen mesajların varılan mutabakata uygun olmadığı yönünde bir açıklama yapmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Türkiye’nin olduğu gibi Suriye yönetiminin de temel önceliğini teşkil etmektedir” dedi.

SURİYE'DE DAEŞ'LE MÜCADELE



Dışişleri Bakanlığı kaynakları, DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele için Türkiye’nin Suriye’ye destek verebileceğini yineledi.



Kaynaklar, "Türkiye, bölgede kendi güvenlik ve tehdit değerlendirmelerine göre Suriye’yle ikili işbirliğine hizmet edecek her türlü konuyu ele almaya açıktır" ifadelerini kullandı.



Dışişleri kaynakları, ABD'nin Suriye'den asker çekme sürecini yakından izlediklerini, yaptırımların tamamen kaldırılması için çok yönlü çalışmaların sürdüğünü de söyledi.

