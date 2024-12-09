Muhammed El Beşir kimdir? Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in hayatı

Suriye geçici hükümetinin yeni Başbakanı olarak seçilen Muhammed El Beşir'in kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Muhammed El Beşir kimdir? İşte Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in hayatı hakkında bilgiler.



MUHAMMED EL BEŞİR KİMDİR?



Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib vilayetinin Cebel Zaviye bölgesinde dünyaya geldi. Halep Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldu.



El-Beşir, 2011 yılına gelindiğinde Suriye Gaz Şirketinin gaz tesisinde Hassas Aletler Bölüm Başkanı oldu. 2021 yılında İdlib Üniversitesinden şeriat ve hukuk alanında derece aldı. Kamu yönetimi alanında sertifika sahibidir.



El-Beşir, 2022-2023 yılları arasında selefi Ali Keda'nın kabinesinde Kalkınma ve İnsani İşler bakanı olarak görev yaptı. Ocak 2024'te Kurtuluş Hükümeti Şura Konseyi, El-Beşir'i başbakan olarak seçmek için oy kullandı.



Seçim platformu e-devlet ve devlet otomasyonuna odaklandı. Yönetimi gayrimenkul ücretlerini düşürdü, planlama düzenlemelerini gevşetti ve İdlib şehrinin imar planını genişletmek için istişareler başlattı.



Kasım 2024'ün sonlarında Tahrir eş-Şam ve diğer muhalif gruplar Kuzeybatı Suriye Taarruzu'nu başlatarak Halep'in ele geçirilmesini sağladı ve Kurtuluş Hükümetinin kontrol ettiği bölgelerin kapsamını önemli ölçüde genişletti.



El-Beşir düzenlediği bir basın toplantısında, saldırının Suriye hükümet birliklerinin sivillere yönelik saldırılarına yanıt olarak başlatıldığını ve bu saldırıların "on binlerce" sivilin yerinden edilmesine yol açtığını iddia etmişti.