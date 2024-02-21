Suriye: Şam, İsrail bombardımanı altında

Suriye Devlet Medyası tarafından yapılan bir açıklamaya göre çok sayıda İsrail füzesi başkent Şam'ı vuruyor.

Suriye: Şam, İsrail bombardımanı altında

Devlet Medyası (SANA) bugün yaptığı açıklama ile tarafından ateşlenen füzelerin başkent Şam'ı vurduğunu duyurdu.

Haber ajansı Şam'ın Kafr Soussa ilçesinde çok sayıda füzenin şehri bombaladığını bildirdi.

Blgenin birçok güvenlik teşkilatına ev sahipliği yaptığı biliniyor. Kafr Soussa, şubat 2023'te İranlı askeri uzmanların öldürüldüğü İsrail saldırısında da hedef alınmıştı.

Yıkımın boyutları henüz belirsizliğini koruyor.

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