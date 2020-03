Sürü bağışıklığı corona virüs için çözüm olabilir mi?

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nden Dr. Sara Kayat, Al Jazeera’de yazdığı yazıda sürü bağışıklığını işleyişini anlattı ve corona virüs için bir çözüm yolu olabileceğine değindi.



Dr. Sara Kayat yazısında “Bir enfeksiyon sebebiyle hastalandığımızda, ister mantar, ister bakteriyel veya viral olsun, vücudumuz bu enfeksiyona karşı bir bağışıklık oluşturur, böylece tekrar maruz kalırsak, onunla savaşmak için donanımlı oluruz'' diyor.



Kayat’ın söylediğine göre bazı durumlarda bu bağışıklık sadece kısa vadelidir. Grip virüsü, örneğin her mevsim mutasyon geçirir ve yeni bir türü bizi etkiler. Bu ertesi yıl hala gribe yakalanabileceğimiz anlamına gelir. Diğer durumlarda ise, dokunulmazlık hayatınızın geri kalanında devam eder. Örneğin, çoğu insan hayatında sadece bir kez suçiçeği geçirir. Bir kereden fazla yakalanan nadir birkaç kişinin, bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorunu olabilir.



CORONA VİRÜSE İKİ KEZ YAKALANABİLİR MİSİNİZ?



Corona virüs durumunda, başlangıçtaki enfeksiyondan iyileşmiş olmasına rağmen, taburcu olduktan hemen sonra corona virüs testi pozitif çıkan bazı hasta raporları oldu. Bir hata Japonya’da, diğer Çin’deydi. Şu anda farkında olmadığımız başka benzer durumlar da olabilir.



Araştırmacılar, bu kişilerin yeniden enfekte olmasından ziyade, hastalar hastaneden taburcu edildiğinde testlerin düşük seviyedeki virüsü algılayamamak gibi bir kusura olabileceğinden şüpheleniyorlar.



Diğer çalışmalar ise insanların iyileşmeden uzun bir süre sonra hala testlerinin pozitif çıkabileceğini göstermektedir.



Doktor Kayat bir sezonda iki kez corona virüse yakalanabileceğiniz göz ardı edilmese de şu an için olası görünmediğini belirtti.



NASIL BAĞIŞIKLIK KAZANIRSINIZ?



Dr. Sara Kayat bağışıklık kazanmak için iki yol olduğunu söylüyor; birincisi ona yakalanmak ve doğal bir bağışıklık inşa etmek diğeri ise ona karşı aşı yapmaktır.



Vücudun bağışıklık oluşturma kabiliyeti nedeniyle nüfusun yeterli bir kısmı enfeksiyon geçirdiğinde veya buna karşı aşılandığında, enfeksiyon artık popülasyon için aktif değildir ve kişiden kişiye de kolayca yayılmaz.



Bu, enfeksiyonu olmayan veya aşısı olmayanların daha fazla korunduğu anlamına gelir. Sürü bağışıklığı denen şey budur.



Kayat “Genellikle hastalığın sonuçları açısından en fazla risk altında olan aşıya sahip olmayan kişilerdir. Bu yüzden bağışıklığı alamayanları korumak için sürü bağışıklığına güveniyoruz. Daha savunmasız olanları korumak için virüsü veya aşıyı alması gereken kişi sayısı her enfeksiyon için farklıdır” diyor.



Sürü bağışıklığı oluşumunu anlatan Kayat, “Örneğin, İngiltere’de kızamığın yayılmasını durdurmak için sürü bağışıklığına ulaşmak için yüzde doksan beşlik bir aşı alımı gerekir. Corona virüs durumunda, İngiltere Baş Bilimsel Danışmanı yüzde altmış civarında olması gerektiğini belirtti. Bu değer, virüsün bazı çok karmaşık modellemesi ve ne kadar bulaşıcı olduğunun belirlenmesi açısından bilim adamları tarafından türetilmiştir” dedi.



Ancak aynı zamanda doktor Sara Kayat aşı olmadan sürü bağışıklığı üretmek için nüfusun yüzde altmışını virüsü kapmak zorunda kalacağını belirtti ve “Bunun gerçekleşmesi için gereken zaman tamamen kendi kendini tecrit etme ve sosyal uzaklaşma yoluyla olacaktır” dedi.



Virüs hakkında daha fazla bilgi edindikçe, sürü bağışıklığına ulaşmak için enfekte olması gereken nüfusun yüzdesi değişebilir.