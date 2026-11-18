Sürücüsüz taksi şirketi Waymo, California'daki olayların ardından hizmetlerini durdurdu
18.11.2026 13:28
Firma, yaşanan bu süreçte uzmanların gözetiminde otonom otoyol sürüş testlerinin devam ettiğini duyurdu.
ABD'de sürücüsüz taksi şirketi Waymo, California'da yaşanan bazı olayların ardından tüm otoyollardaki hizmetlerini geçici olarak durdurdu.
ABD merkezli sürücüsüz taksi şirketi Waymo, trafikte yaşanan bazı olayların güvenlik endişelerine yol açması üzerine, California eyaletinde araçlarına getirilen geçici yasağın ardından, hizmet verdiği tüm otoyollarındaki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yan kuruluşu olan Waymo'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada otoyol operasyonlarının geçici olarak kısıtlandığı ifade edilirken, robot taksilerin, California'nın yanı sıra, hizmet verdiği Phoenix, Austin ve Miami gibi diğer şehirlerde de otoyol seferlerine ara vereceği belirtildi.
"UZMANLARIN GÖZETİMİNDE OTONOM OTOYOL SÜRÜŞ TESTLERİ DEVAM EDİYOR"
Waymo, California Motorlu Taşıtlar Dairesinin (DMV), sürücüsüz araçları trafikte bazı olaylara karıştığı gerekçesiyle şirketi eyalet otoyollarından men etmesinin ardından e-posta ile de açıklama yaptı.
Açıklamada, tüm pazarlarda ticari otoyol hizmetlerini "geçici olarak durdurdukları" belirtilerek, uzmanların gözetiminde otonom otoyol sürüş testlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Yasak kararı, Waymo’nun araçlarının trafikte iki olaya karışmasının ardından geldi.
KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURDUĞUNA KARAR VERİLDİ
DMV Sözcüsü Jonathan Groveman ise konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "DMV, Waymo’nun sürücüsüz araçlarının inşaat işçilerinin, araçların ve ekipmanların bulunduğu inşaat alanlarına defalarca girmesi nedeniyle kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna karar verdi." ifadesini kullandı.
Waymo aracı, trafiği geçici olarak yavaşlatıp durduran California Otoyol Devriyesi araçlarını geçmeye çalışmıştı.
TRAFİKTE NELER YAŞANMIŞTI?
DMV’nin kararı, Waymo’nun araçlarının trafikte iki olaya karışmasının ardından geldi.
Olaylardan ilki 5 Kasım’da yaşanmış, üç sürücüsüz Waymo aracı bir inşaat alanına girmişti.
İkinci olay ise 6 Kasım'da San Francisco kentindeki bir otoyolda meydana gelmiş, bir Waymo aracı, trafiği geçici olarak yavaşlatıp durduran California Otoyol Devriyesi araçlarını geçmeye çalışmıştı. Bu olayın görüntüleri sosyal medyada geniş çapta paylaşılmıştı.