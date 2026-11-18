ABD merkezli sürücüsüz taksi şirketi Waymo, trafikte yaşanan bazı olayların güvenlik endişelerine yol açması üzerine, California eyaletinde araçlarına getirilen geçici yasağın ardından, hizmet verdiği tüm otoyollarındaki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yan kuruluşu olan Waymo'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada otoyol operasyonlarının geçici olarak kısıtlandığı ifade edilirken, robot taksilerin, California'nın yanı sıra, hizmet verdiği Phoenix, Austin ve Miami gibi diğer şehirlerde de otoyol seferlerine ara vereceği belirtildi.

"UZMANLARIN GÖZETİMİNDE OTONOM OTOYOL SÜRÜŞ TESTLERİ DEVAM EDİYOR"

Waymo, California Motorlu Taşıtlar Dairesinin (DMV), sürücüsüz araçları trafikte bazı olaylara karıştığı gerekçesiyle şirketi eyalet otoyollarından men etmesinin ardından e-posta ile de açıklama yaptı.

Açıklamada, tüm pazarlarda ticari otoyol hizmetlerini "geçici olarak durdurdukları" belirtilerek, uzmanların gözetiminde otonom otoyol sürüş testlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.