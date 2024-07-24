Survivor yarışmacısı nesli tükenmekte olan kuşu yedi!

Amerikan yapımı Race to Survive yarışmasının yarışmacılarından Spencer Corry Jones isimli adam, ülkenin büyük bir bölümünde nesli tükenmiş olan Weka kuşunu avladı ve yedi.



İkinci sezon çekimleri Yeni Zelanda'da da yapılan programda ikişer kişilik dokuz takım vahşi doğaya bırakıldı ve 500 bin dolar tutarındaki büyük ödül için yarıştı. Çoğunlukla kendi yiyeceklerini avlayarak hayatta kalan yarışmacılardan, Spencer "Corry" Jones koruma altında olan Weka kuşunu öldürdü.

"YAPTIĞI HATANIN FARKINDAYDI"



Yerel medyaya ve programdan alınan görüntülere göre Jones, avladığı kuşu öldürdüğü sırada kuşun koruma altında olduğunun farkındaydı.



Habere göre yarışmacı, "aptalca" bir hata yaptığını ve açlığa hazırlıklı olmadıklarını" söyledi.



"Yemek yeme konusunda çok derin bir ihtiyaç var aklımda 'sadece kuralı çiğne' fikri vardı, evet, bunun bir kural dışı olduğunu biliyordum ama açken bunun önemi yoktu” dedi.

