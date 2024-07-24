Survivor yarışmacısı nesli tükenmekte olan kuşu yedi!

ABD’de gösterimde olan hayatta kalma temalı programda bir yarışmacı, koruma altındaki bir kuşu öldürüp yedi. Hata yaptığını söyleyen yarışmacı diskalifiye oldu.

Survivor yarışmacısı nesli tükenmekte olan kuşu yedi!

Amerikan yapımı Race to Survive yarışmasının yarışmacılarından Spencer Corry Jones isimli adam, ülkenin büyük bir bölümünde nesli tükenmiş olan Weka kuşunu avladı ve yedi.

İkinci sezon çekimleri 'da da yapılan programda ikişer kişilik dokuz takım vahşi doğaya bırakıldı ve 500 bin dolar tutarındaki büyük ödül için yarıştı.

Çoğunlukla kendi yiyeceklerini avlayarak hayatta kalan yarışmacılardan, Spencer "Corry" Jones koruma altında olan Weka kuşunu öldürdü.

Survivor yarışmacısı nesli tükenmekte olan kuşu yedi! - 1

"YAPTIĞI HATANIN FARKINDAYDI"

Yerel medyaya ve programdan alınan görüntülere göre Jones, avladığı kuşu öldürdüğü sırada kuşun koruma altında olduğunun farkındaydı.

Habere göre yarışmacı, "aptalca" bir hata yaptığını ve açlığa hazırlıklı olmadıklarını" söyledi.

"Yemek yeme konusunda çok derin bir ihtiyaç var aklımda 'sadece kuralı çiğne' fikri vardı, evet, bunun bir kural dışı olduğunu biliyordum ama açken bunun önemi yoktu” dedi.

Survivor yarışmacısı nesli tükenmekte olan kuşu yedi! - 2

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Jones, takım arkadaşı Oliver Dev'le birlikte, programın 8. bölümünde diskalifiye edildi.

Koruma Bakanlığı yarışmacılardaki yorgunluk ve ciddi açlık gibi "olağandışı grup dinamiği durumlarını" gerekçe göstererek şirkete ve katılımcıya yazılı uyarıda bulundu.

Uçamayan ve meraklı bir kuş türü olan wekanın nesli, değişen iklim koşulları ve artan yırtıcı hayvan sayısı nedeniyle Yeni Zelanda'da büyük ölçüde tükendi.

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