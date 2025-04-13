Suşi restoranı paravan oldu: Yıllarca hem yemek hem casusluk yaptı!

ABD'nin New Jersey şehrindeki Ya Ya Noodles adlı restoranın 61 yaşındaki sahibi, "Sushi John" olarak bilinen Ming Xi Zhang, 24 Mart'ta ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tarafından tutuklandı.

Zhang, yıllarca yasalardan kaçarak yaşadığı ülkede hem yemek hem de casusluk yaptı.



Zhang, Nisan 2024'te Çin hükümetinin kayıtlı olmayan bir temsilcisi olarak hareket etmekten suçlu bulundu ve üç yıl denetimli serbestliğe mahkum edildi.



Mayıs 2021'de, 2016 yılında ABD Başsavcısı'na haber vermeden Çin'in bir temsilcisi olarak hizmet ettiğini kabul etmişti.



ABD'li yetkililer, Zhang'ın 2000 yılında yasal olarak ABD'ye girdiğini ancak daha sonra "yasal giriş koşullarını ihlal ettiğini" söylüyor.

ÇİN HÜKÜMET AJANLARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞTI



İddiaya göre Zhang, 2016'da Bahamalar'da Çinli güvenlik görevlileriyle bir araya geldi ve New Jersey'de ismi açıklanmayan bir kişiye 35 bin dolar teslim etti. Ayrıca o sonbaharda Princeton'daki evinde iki kez bir Çin hükümet ajanını ağırladığını da itiraf etti.



New York Post'a konuşan restoran çalışanlarından biri, göçmenlik işlemleri tamamlanana kadar Elizabeth Gözaltı Merkezi'nde tutulduğunu söyledi.



"Sushi John" olarak bilinen Çinli adamın tutuklanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın toplu sınır dışı etme ve yasadışı göçmenler üzerindeki gözaltı yetkisini genişletme yönündeki yeni yaptırımlarının ardından gerçekleşti.