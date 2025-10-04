Susuz kalan Tahran'ı taşıma planı: "Başka çaremiz kalmadı"

İran'ın başkenti Tahran'da nüfus giderek arttı, alt yapı yetersiz kaldı. Yağışların azalması kenti sussuz bıraktı. Yeraltı sularının çekilmesi toprak çökmelerine de yol açıyor. Kışın şehirde hava kirliliği de yoğun.

"BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkenti taşımaktan başka çareleri kalmadığını söyledi.



Pezeşkiyan, ülkenin güneyinde Basra körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletini ziyaretinde konuştu. Yatırım yaparak kalkınmayı Basra Körfezi kıyısındaki bölgelerde yoğunlaştırmaları gerektiğini belirtti.



Tahran'ın karşı karşıya olduğu su krizine dikkat çekerek başkentlerini de güneye taşıyabileceklerini vurguladı.

Pezeşkiyan bu önerisini İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e de geçen yıl ilettiğini aktardı. Başkenti taşıma önerisinin çok eleştiri aldığını ancak bunu yapmaktan başka çareleri artık kalmadığını dile getirdi.

BU KIŞ DAHA AZ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahran'a bu kış geçen yıla göre daha da az yağış beklediğini vurgulayarak başka yerlerden su taşımanınsa çok maliyetli olacağına dikkat çekti.

Yeraltı sularının çekilmesiyle bazı bölgelerde toprak çökmesinin yılda 30 santimetreyi bulduğunu belirtti.

YENİ BAŞKENT NERESİ OLACAK?



İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani daha önce hükümetin yeni başkent olarak ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Mekran kentini düşündüğünü söylemişti.



Su sıkıntısının yanısıra Tahran, dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında da ilk 3 şehir arasında yer alıyor.



Kentte her yıl hava kirliliğinden 3 bin 700 kişinin öldüğü tahmin ediliyor



12 milyon kişinin yaşadığı tahran'da Elburz Dağları rüzgarı keserek kirliliğin yoğunlaşmasına yol açıyor.

