Susuzluk sorununa karşı umut verici keşif: Güç kaynağı olmadan, çölde içme suyu üretebiliyor

MIT’den makine mühendisi Chang Liu ve ekibinin geliştirdiği bu yenilikçi cihaz, dünyanın en kuru bölgelerinden biri olan ABD’deki Ölüm Vadisi'nde test edildi. Sonuçlar oldukça umut verici: Cihaz, günde 50 mililitreden fazla içilebilir su üretebildi.

HİDROJEL, SİYAH MÜREKKEP VE BALON

Cihazın kalbinde, özel bir hidrojel yer alıyor. Bu jel; polivinil alkol (PVA), su çekme özelliği yüksek lityum klorür, gliserol ve siyah mürekkep içeriyor. Bu bileşenler sayesinde jel, havadaki nemi verimli şekilde emiyor.



“Hidrojelin havadan su çekme özelliğini çok iyi biliyoruz” diyen, araştırmayı yürüten Xuanhe Zhao, ekibin jeli balonlu naylon şeklinde kalıplayarak yüzey alanını artırdığıı ve bu sayede nem toplama kapasitesinin maksimize edildiğini açıkladı.



ELEKTRİK GEREKMİYOR

Cihaz, bir panel içinde yer alıyor. Hidrojel, iki cam panel arasında duruyor. Dış yüzeydeki polimer film, gündüzleri soğutmayı sağlıyor. Gece havadaki nem hidrojel tarafından çekiliyor; gündüz ısınınca bu su buharlaşıyor ve cam yüzeyde yoğunlaşıyor. Yoğunlaşan damlalar, kanallar yardımıyla toplanıyor.



Zhao, “Hatta bu sistemi, güneş paneli bile olmayan kaynak yoksunu bölgelerde kullanılacak şekilde tasarladık” ifadelerini kullandı.



Araştırmacılar, daha önceki atmosferik su toplama teknolojilerinin genelde ya çok az su üretebildiğini ya da topladığı suyu kirlettiğini belirtiyor. Ancak bu yeni cihaz, hem miktar hem de saflık açısından önemli bir eşiği aşmış durumda.



Chang Liu, “Bu, en su sıkıntısı çeken bölgelerde uygulanabilecek, sürdürülebilir ve güvenli bir su kaynağı için önemli bir adım” açıklamasında bulundu.

MİLYONLARCA İNSANA UMUT

Elbette bu henüz bir prototip. Araştırmacılar, malzemeyi daha da geliştirerek verimliliği artırmayı planlıyor. Amaç, cihazı büyüterek ya da birden fazla panel kurarak, temiz içme suyuna erişimi olmayan milyonlarca insana umut olabilmek.