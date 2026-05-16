Süt keçileri klonlandı. "Toplu klonlama" yoluyla 6 yavru dünyaya geldi

Çin 'in Şensi bölgesinde yüksek verimli donör süt keçilerinden klonlama yoluyla 6 oğlak doğdu.

Klonlanan Saanen cinsindeki yavruların dördü erkek, ikisi dişi. Bu tür keçilerden yıllık ortalama 2 bin 800 kilogram süt alınabiliyor.

Uzmanlar, ortalama bir keçinin çok üzerinde üreme performansına sahip olduklarını, süt verimliliklerinin son derece yüksek olduğunu belirtti. Süt keçilerinin çevresel uyum yeteneklerinin de güçlü olduğu belirtiliyor.

Toplu klonlama yoluyla elde edilen süper yüksek verimli süt keçilerinin yağ ve protein içeriği gibi değerleri, ortalama sürülere oranla önemli ölçüde yüksek.

Yeni geliştirilen klonlama teknolojisinin 8 ila 10 yıl süren geleneksel ıslah yöntemlerini performans açısından geride bırakması bekleniyor.