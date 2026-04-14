Suudi Arabistan, ABD'nin İran ablukasını kaldırmasını istiyor

Suudi Arabistan 'ın, İran 'ın diğer ticaret rotalarını hedef almasından endişe duyması nedeniyle ABD 'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için Washington yönetimine baskı yaptığı iddia edildi.

İsmi paylaşılmayan Suudi Arabistanlı yetkililer, Riyad yönetiminin, ABD'nin İran ile müzakere masasına dönmesini istediğini belirtti.

KORKU NEDENİ BABÜLMENDEP BOĞAZI

Yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sonrası Tahran yönetiminin Babülmendep Boğazı gibi diğer uluslararası ticaret rotalarını hedef almasından endişelendiğini, bu nedenle Washington'a ablukayı sonlandırarak müzakere masasına dönmesi konusunda baskı yaptığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'da enerji sektöründen yetkililer ise yaptıkları açıklamada, ülkenin, İran destekli Yemen'deki Husilerden "Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerine saldırmama taahhüdü" aldığını öne sürdü.

Ancak yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'ye durumun "belirsiz" olduğunu, Husilerin "daha agresif" karşılık verebileceğini ifade ettiğini aktardı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin Körfez'deki müttefikleriyle yakın iletişimde olduğunu ve İran'ın ABD ile diğer ülkelere baskı yapmamasını sağlamaya çalıştığını savundu.