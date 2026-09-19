Suudi Arabistan alarmda. Ülkedeki 8 nokta için acil durum mesajı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkedeki sekiz nokta için uyarı mesajı yayımladı. Bu kapsamda Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis Muşayt ve Feresan ile başkent Riyad ve Harc'ta yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu​​​​​​​.

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini korumak adına Sivil Savunmanın talimatlarına uyulması istendi. Yemen 'deki İran destekli Husiler , Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

HAVALİMANINDA ALEVLER VE DUMAN

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı yakınlarında alevler ve büyük bir siyah duman bulutu görüldü.

Bir görgü tanığı, havalimanı yakınlarından alevlerin ve yoğun siyah dumanın yükseldiğini aktardı.

YEMEN'DE HUSİLERE AİT MEVZİLER VURULDU

Yemen ordusuna ait savaş uçaklarının, Marib'in güneyindeki Ummu Riş Askeri Kampı ve Melaa Geçidi'nde Husilere ait toplanma alanlarını ve araçları hedef aldığı belirtildi.

Hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinden yapılan açıklamada da 3. Tümen 4. Tugay birliklerinin Cevf cephesinde Husilere ait "Rucum" tipi bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, İHA'nın düşürülmesinin ardından enkaz görüntüleri​​​​​​​ paylaşıldı.