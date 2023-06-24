Suudi Arabistan Covid-19 kısıtlamalarının ardından hac mevsimi için hazır

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi, yeni hac mevsiminin "istisnai ve güvenli" olması için çalıştıklarını söylerken, bu kapsamda bazı hazırlıklar da öne çıkıyor.



Bu hac mevsiminde dijital girişimler, uygulamalar, çadır kent ve benzeri görülmemiş sayıda görevli ve gönüllünün hac için görevlendirilmesi dikkati çekiyor.

HACILARIN TAM KAPASİTE DÖNÜŞÜ



Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia 9 Ocak'ta da hacıların sayısının 2020'de yayılan Covid-19 öncesindeki haline döneceğini söylemişti.



Rabia, 19 Haziran'da ise 160 ülkeden iki milyondan fazla hacı adayının gelişini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



Salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hac mevsimlerine tanıklık eden Suudi Arabistan, Covid-19 salgınından bu yana hac yapmasına izin verilenlerin sayısına ve yaşlarına kısıtlamalar getirdi.



Geçen yıl hacı sayısı, hedeflenen sayının altında kalarak 779 bin 919'u yurt dışından olmak üzere 899 bin 353'te kaldı.



2021 yılı hac mevsiminde ise salgının patlak vermesi nedeniyle sıkı sağlık kontrolleri altında Suudi Arabistan'ın içinden sadece 60 bin kişinin katılımına izin verildi.



2019'da dünyanın her yerinden yaklaşık 2,5 milyon hacının geldiği Suudi Arabistan'da 2020'de hacı sayısı ülke içerisinde yaklaşık 10 bin ile sınırlı kaldı.

HAC MEVSİMİNE HAZIRLIK PLANI



Sudeysi, 1 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu hac mevsiminin Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Genel Başkanlığı tarihinin en büyük harekat planına tanık oluyor." dedi.



Kabe İmamı Sudeysi, bu planın "tam bir yıllık hazırlık, planlama ve özenli çalışmaların sonucu" olduğunu vurguladı.



Harameyn İşleri Genel Başkanlığı tarihindeki en büyük kadronun göreve hazırlandığını aktaran Sudeysi, 4 ana vardiya ile çalışacak işçi sayısının 14 bine ulaştığını kaydetti.



Sudeysi, Harameyn için 51 alanda 5 binden fazla gönüllüye de fırsat tanındığını sözlerine ekledi.

YABANCI DİL HİZMETİ



Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, Mescid-i Haram'da 49, Mescid-i Nebevi​​​​​​​'de ise 23 danışma noktası üzerinden 51 dilde çeviri ve yönlendirme hizmeti veriyor.



Bu bağlamda İrşat İşleri Dairesi, söz konusu noktalara hacı adayları için Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, Türkçe, Malayca, Urduca, Çince, Bengalce ve Hausa dilleri olmak üzere 11 dille desteklenen rehber robotlar yerleştirdi.

"MEKKE YOLU" PROJESİ



Hacı adaylarının işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan "Mekke Yolu", hacı adaylarının vizelerinin elektronik ortamda verilmesinden başlayarak, belirlenen yollardan ikametgahlarına teslim edilmesinin kısa sürede gerçekleşmesine imkan tanıyan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı girişimlerinden biri.



Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas ve Bangladeş'te 5 yıldır uygulanan bu proje, bu yıl ilk kez hayata geçirildi; Türk ve Fildişi Sahili hacı adayları tarafından da beğeniyle karşılandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇADIRLARI

Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, ülkesinin başta Mina olmak üzere tüm hac mekanlarında gelişmiş sağlık, güvenlik ve kamu hizmetleri sisteminden yaralandığını aktardı.



Hacı adayları için "dünyanın en büyük çadır kenti" olarak bilinen Mina'da kurulan konaklama alanı, yaklaşık 2 milyon 192 bin metrekare alana kurulu.



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Temmuz 2022'de yayımladığı haberde, Mina çadırlarının "yüksek sıcaklığa ve tutuşmaya dayanıklı bir malzeme ile kaplanmış cam kumaşlardan yapılmış gelişmiş çadırlar" olduğu aktarılmıştı.



ÇEVRE DOSTU HAC



Rabia ayrıca kutsal yerlerin bitki örtüsünün yeşillenmesi için girişimde bulunduklarını ve hacılar için hava kalitesinin iyileştirilmesi çerçevesinde ibadet bölgelerinde 130 bin ağaç dikildiğini ifade etti.



Hacı adaylarının hizmetinde çevre dostu 17 elektrikli trenin hizmete girdiğini söyleyen Rabia, saatte 72 bin kişinin taşınmasının planlandığı trenlerin yanı sıra 72 bin otobüsün de hizmet verdiğini belirtti.

YAŞLI VE ENGELLİLERE ULAŞIM DESTEĞİ



Harameyn İşleri Genel Başkanlığı yaşlı ve engellilere hizmet verebilmek için 24 saat çalışan 9 bin aracı hizmete aldı. "Nakul" adlı uygulama üzerinden kayıt ve araçlar için rezervasyon yapılıyor.



Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, hacı adayları için navigasyon uygulaması, dua uygulaması ve Kur'an-ı Kerim uygulaması dahil 14'ten fazla elektronik hizmet hazırladı.



Başta Zemzem olmak üzere su hizmetlerinin yerlerinin bilinmesine imkan sağlayan uygulama, Arapça, İngilizce, Fransızca, Endonezce, Farsça, Türkçe, Urduca kullanılıyor.



Harameyn İşleri Genel Başkanlığına bağlı Teknik İşler ve Dijital Dönüşüm Ajansı da 19 Haziran'da tanıtımı yapılan Dijital Hac Paketi'ni duyurdu.



Dijital Hac Paketi, fetva hizmetleri, rehberlik, öneri ve talimatların yanı sıra birçok uygulamayı tek bir platform altında sunuyor.

ZEMZEM DAĞITIMI



Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı ayrıca Harameyn'de toplamda 40 milyon litre Zemzem suyu dağıtmayı amaçladığını açıkladı.



Zemzem dağıtımı Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de, 30 binden fazla dağıtım noktasından yapılıyor. Bu kapsamda günde yaklaşık iki milyon şişe Zemzem suyu dağıtılıyor.



Hacı adayları, Suudi Arabistan'da uygulanan özel karşılama programlarıyla sıcak bir şekilde karşılanıyor.



Harameyn İşleri Başkanlığına bağlı merkezlerde görev yapanlar, hacı adaylarının bilinçli bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri için de "bilinçlendirme çalışmaları" yürütüyor.